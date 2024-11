Dragon Ball Daima | Review do episódio 5 Dragon Ball Daima | Review do episódio 5 O Vício|Do R7 09/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Ball Daima Episode 5

Dragon Ball Daima, até o momento, conseguiu reviver as clássicas aventuras de Goku do jeito que os fãs gostariam de ver. O anime de Dragon Ball Super levou um tempo para ganhar a aprovação do público, porque seus primeiros episódios sofreram com uma adaptação e produção muito abaixo do esperado. Daima teve um desempenho melhor ao apresentar uma animação e história dignas para uma franquia tão memorável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Digimon anuncia colaboração com Godzilla

DAN DA DAN ganha prévia do Episódio 7

Attack on Titan: THE LAST ATTACK | Imagens da cena pós-créditos são reveladas