Dragon Ball Super | Capítulo 104 é lançado One-shot focado em Trunks já disponível oficialmente no MANGA Plus O post Dragon Ball Super | Capítulo 104 é lançado apareceu primeiro... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta (19), o Capítulo 104 de Dragon Ball Super, intitulado "O Nascimento do Saiyaman X", foi lançado na nova edição da revista V-Jump.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades do universo Dragon Ball!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Go! Go! Loser Ranger! | Anime revela novos personagens da 2ª temporada

One Piece anuncia nova colaboração com o Boston Red Sox

Batman Ninja vs. Yakuza League ganha data de lançamento