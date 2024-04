Dragon Ball Super revela capa incrível do Volume 23

Dragon Ball Super Volume 23 Dragon Ball Super Volume 23 (O Vício - Animes)

Dragon Ball Super divulgou recentemente a capa do Volume 23, que promete deixar os fãs ainda mais ansiosos para conferir as novas aventuras dos personagens icônicos da série. A arte da capa impressiona com seus detalhes e cores vibrantes, indicando que grandes emoções estão por vir nesta próxima edição.

