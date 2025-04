Dragon Ball | Toyotaro presta homenagem a Akira Toriyama com belíssima ilustração O lendário mangaká morreu aos 68 anos O post Dragon Ball | Toyotaro presta homenagem a Akira Toriyama com belíssima ilustração apareceu... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h26 ) twitter

Akira Toriyama Dragon Ball

Além do lançamento do Volume 24 de Dragon Ball Super no Japão, Toyotaro também compartilhou uma belíssima ilustração em homenagem a Akira Toriyama.

