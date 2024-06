Edens Zero | JBC retoma publicação digital do mangá A editora JBC anunciou recentemente a retomada da publicação digital do mangá Edens Zero. Com essa novidade, os fãs da obra poderão...

Alto contraste

A+

A-

A editora JBC anunciou recentemente a retomada da publicação digital do mangá Edens Zero. Com essa novidade, os fãs da obra poderão acompanhar as aventuras de Shiki e sua tripulação de forma mais acessível e prática.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Edens Zero | JBC retoma publicação digital do mangá

• Kaiju No. 8 | Mangá ultrapassa 14 milhões de cópias em circulação

• Urusei Yatsura | Remake ganha pôster especial após exibição do episódio final



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.