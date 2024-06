O Vício |Do R7

Edens Zero | Novidades sobre o jogo para consoles em desenvolvimento Edens Zero, o aguardado jogo para consoles, continua em desenvolvimento, trazendo novidades empolgantes para os fãs. Com uma imagem...

Alto contraste

A+

A-

Edens Zero, o aguardado jogo para consoles, continua em desenvolvimento, trazendo novidades empolgantes para os fãs. Com uma imagem promocional revelada recentemente, a expectativa em torno do lançamento só aumenta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Edens Zero | Jogo para consoles segue em desenvolvimento

• Code Geass: Rozé of the Recapture ganha novo trailer de personagem

• One Piece: A Série | Netflix anuncia atores de Mr. 3, Miss Valentine e outros



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.