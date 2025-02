Editores revelam processo criativo de Akira Toriyama em Dragon Ball Em conversa com o podcast KosoKoso, três editores que trabalharam com Akira Toriyama revelaram vários detalhes sobre a produção O post... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h47 ) twitter

Em conversa com o podcast KosoKoso, três editores que trabalharam com Akira Toriyama revelaram vários detalhes sobre a produção de Dragon Ball, incluindo o seu processo criativo. Para a surpresa de muitos, ele não tinha nada planejado antecipadamente, com os detalhes sendo decididos semana a semana:

