O Vício |Do R7

Eiichiro Oda revela detalhes inéditos sobre Shichibukai derrotado por Ace Eiichiro Oda, o renomado criador de One Piece, revelou recentemente detalhes inéditos sobre um dos Shichibukai derrotados por Ace...

‌



A+

A-

Eiichiro Oda, o renomado criador de One Piece, revelou recentemente detalhes inéditos sobre um dos Shichibukai derrotados por Ace. Essas revelações prometem surpreender os fãs da série e trazer novas camadas à história já tão rica e complexa do universo de One Piece.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece | Eiichiro Oda revela detalhes de Shichibukai derrotado por Ace

• Chainsaw Man | Novo capítulo marca volta de transformação importante

• Haikyuu!! ganha pôster especial em celebração ao 10º aniversário do anime