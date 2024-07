Eiichiro Oda surpreende fãs com imagem inédita da Imperatriz anterior de Amazon Lily Eiichiro Oda, o renomado criador de One Piece, deixou os fãs em polvorosa ao revelar uma imagem inédita da Imperatriz anterior de... O Vício|Do R7 17/07/2024 - 14h41 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h41 ) ‌



One Piece Amazon Lily

Eiichiro Oda, o renomado criador de One Piece, deixou os fãs em polvorosa ao revelar uma imagem inédita da Imperatriz anterior de Amazon Lily. A novidade agitou a comunidade de fãs do mangá e anime, que já especulam sobre a importância dessa personagem no universo da obra. A imagem divulgada promete trazer novas teorias e discussões entre os admiradores da série.

