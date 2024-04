Estrelas de One Piece mostram seu amor pela Netflix

Chapéus de Palha de One Piece Chapéus de Palha de One Piece (O Vício - Animes)

Os fãs de One Piece têm mais um motivo para comemorar! As estrelas do famoso anime revelaram recentemente quais acessórios da Netflix levaram para casa. Entre eles, destaque para os icônicos chapéus de palha, símbolo marcante da série.

Descubra mais sobre essa incrível coleção de acessórios no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício. Consulte a matéria completa aqui.

