Expectativas Altas para o Live-Action de Naruto O roteirista do filme em live-action de Naruto elogiou a visão do diretor, destacando como essa abordagem pode trazer uma nova vida... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h42 ) ‌



O roteirista do filme em live-action de Naruto elogiou a visão do diretor, destacando como essa abordagem pode trazer uma nova vida à história clássica. A expectativa em torno do projeto tem crescido, especialmente entre os fãs da série.

