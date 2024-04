Fã de Naruto arrasa com cosplay de Itachi Uchiha Naruto | Fã impressiona com cosplay de Itachi Uchiha. Um fã de Naruto surpreendeu a todos com um incrível cosplay do personagem...

Alto contraste

A+

A-

Naruto | Fã impressiona com cosplay de Itachi Uchiha. Um fã de Naruto surpreendeu a todos com um incrível cosplay do personagem Itachi Uchiha. O nível de detalhes e semelhança impressionaram os fãs da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Naruto | Fã impressiona com cosplay de Itachi Uchiha

• My Hero Academia | Estreia da 7ª temporada ganha título oficial

• Bleach confirma título do novo arco do mangá



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.