Fairy Tail: 100 Years Quest - Novas imagens do Episódio 2 Fairy Tail: 100 Years Quest ganha novas imagens do aguardado Episódio 2, trazendo mais emoção e aventura para os fãs da série. As...

‌



A+

A-

Fairy Tail: 100 Years Quest ganha novas imagens do aguardado Episódio 2, trazendo mais emoção e aventura para os fãs da série. As imagens revelam um pouco do que está por vir, deixando os espectadores ansiosos para acompanhar as próximas aventuras dos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Fairy Tail: 100 Years Quest ganha imagens do Episódio 2

• Artista de One-Punch Man homenageia Bleach em nova ilustração

• Hunter x Hunter Nen x Impact | Jogo ganha trailer focado em Feitan