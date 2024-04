Fãs de Dragon Ball pedem por avatar de Akira Toriyama no jogo

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Os fãs de Dragon Ball estão empolgados com a possibilidade de ter um avatar de Akira Toriyama no jogo Sparking! Zero. A ideia tem ganhado força nas redes sociais e despertado o interesse dos jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Dragon Ball: Sparking! Zero | Fãs pedem por avatar de Akira Toriyama no jogo

• Dragon Ball Daima terá exibição na TV e Crunchyroll

• Samurai X | 2ª temporada do remake ganha previsão de estreia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.