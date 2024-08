Fim de uma Era: My Hero Academia Conclui sua Jornada My Hero Academia é oficialmente concluído e os fãs aguardam um “grande anúncio”. A série, que conquistou corações ao redor do mundo...

O Vício|Do R7 04/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 04/08/2024 - 12h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌