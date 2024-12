Fire Force ganha trailer oficial e visual para a 3ª temporada Estreará no Crunchyroll em abril O post Fire Force ganha trailer oficial e visual para a 3ª temporada apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 05/12/2024 - 21h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h10 ) twitter

Anime de Fire Force

Com a estreia do primeiro lote de episódios confirmada para abril do próximo ano no Crunchyroll, a terceira e última temporada de Fire Force recebeu um trailer oficial diretamente da Comic Con Experience, acompanhado de um visual inédito.

