Gachiakuta: Novo volume promete surpresas para os fãs Mangá ganhará adaptação em anime pelo estúdio Bones (My Hero Academia) O post Gachiakuta | Criadora revela capa do Volume 12 apareceu... O Vício|Do R7 31/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 31/08/2024 - 09h31 ) ‌



A criadora do mangá Gachiakuta, Kei Urana, compartilhou a capa do Volume 12 nas redes sociais. O novo volume será lançado no Japão em 17 de setembro.

