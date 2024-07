Garp em Foco: O Que Esperar do Episódio 1114 de One Piece Na prévia do Episódio 1114 de One Piece, o personagem Garp é destacado, prometendo momentos emocionantes para os fãs da série. A... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na prévia do Episódio 1114 de One Piece, o personagem Garp é destacado, prometendo momentos emocionantes para os fãs da série. A expectativa em torno deste episódio está alta, especialmente com a presença de um dos personagens mais icônicos do anime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• One Piece destaca Garp na prévia do Episódio 1114

• Studio EOTA anuncia trilogia de Mononoke

• Weekly Shonen Jump revela a capa final de My Hero Academia