Gen Narumi é destaque em novos cartazes de Kaiju No. 8 A segunda temporada de Kaiju No. 8 chegará em julho de 2025, mas como parte do AnimeJapan 2025, temos novos cartazes O post Gen Narumi... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A segunda temporada de Kaiju No. 8 chegará em julho de 2025, mas como parte do AnimeJapan 2025, temos um novo cartaz lançado, trazendo Gen Narumi, Capitão da Primeira Divisão. Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades sobre Kaiju No. 8!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Pokémon Horizontes surpreende fãs ao trazer triste fim para personagem

Fãs reclamam da nova capa de Dragon Ball Super: “Parece fanart”

Solo Leveling | Final da 2ª temporada ganha trailer