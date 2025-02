Ghost in the Shell receberá sua maior exposição em 2026 Incluindo detalhes da nova série em anime O post Ghost in the Shell receberá sua maior exposição em 2026 apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h47 ) twitter

Em comunicado oficial, Production I.G. e Science SARU anunciaram que vão realizar a maior exposição da história da franquia Ghost in the Shell em 2026.

Saiba mais sobre essa incrível celebração do 30º aniversário do anime cinematográfico no nosso parceiro O Vício - Animes.

