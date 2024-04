Gintama | Novo trailer do Filme do Arco da Cortesã de uma Nação

Gintama está de volta com mais novidades! O filme do Arco da Cortesã de uma Nação acaba de ganhar um novo trailer, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir as aventuras de seus personagens favoritos. Com cenas emocionantes e cheias de ação, o longa promete surpreender e emocionar a todos os amantes de animes e mangás. Prepare-se para mergulhar nessa história incrível!

