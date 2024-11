Gintama ultrapassa 73 milhões de cópias em circulação Gintama ultrapassa 73 milhões de cópias em circulação O Vício|Do R7 13/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 13/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gintama Manga

O mangá Gintama conta com mais de 73 milhões de cópias em circulação mundialmente, segundo atualização divulgada pelo PR Times em artigo sobre o lançamento do filme compilatório do Arco Kintama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Oshi no Ko | Capítulo final do mangá é lançado

Attack on Titan: THE LAST ATTACK | Novo teaser destaca cena pós-créditos

Solo Leveling -Segundo Despertar- ganha colaboração com Venom 3