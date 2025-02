Goku explica origem do Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima Goku e Vegeta tiveram diálogo sobre a nova forma no episódio final O post Goku explica origem do Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O último episódio de Dragon Ball Daima, intitulado "Máximo", trouxe um diálogo entre Goku e Vegeta sobre a transformação Super Saiyajin 4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades do universo Dragon Ball!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer especial focado em Kaien Shiba

Dragon Ball Daima revela novo rei supremo do Makai

Dragon Ball Daima divulga sinopse e imagens do episódio final