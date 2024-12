Golden Kamuy | Filme em live-action ganhará sequência Golden Kamuy | Filme em live-action ganhará sequência O Vício|Do R7 02/12/2024 - 11h10 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h10 ) twitter

Golden Kamuy Live Action

O filme em live-action de Golden Kamuy ganhará sequência. O anúncio ocorreu após a exibição do episódio final da série derivada do longa no domingo (1º).

