O Vício |Do R7

Guilty Gear Strive | Novo anime baseado no jogo é anunciado Guilty Gear Strive, um dos jogos mais populares do momento, acaba de ganhar uma adaptação para anime. A notícia tem deixado os fãs...

Alto contraste

A+

A-

Guilty Gear Strive, um dos jogos mais populares do momento, acaba de ganhar uma adaptação para anime. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de mergulhar ainda mais fundo no universo criado pela franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Guilty Gear Strive | Anime baseado no jogo é anunciado

• Pokémon: Horizontes ganha novas ilustrações comemorativas

• Code Geass: Rozé of the Recapture | Parte 2 ganha novo trailer



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.