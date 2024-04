Haikyuu!! | Criador celebra 10 anos do anime com mensagem especial

O criador de Haikyuu!! compartilhou uma mensagem emocionante em comemoração ao 10º aniversário do anime. A série, que conquistou fãs ao redor do mundo, continua sendo um marco no universo dos animes e mangás.

