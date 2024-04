Haikyuu!! FINAL | Música-tema do primeiro filme é lançada - Animes & Mangás - O Vício

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

A espera acabou! Foi lançada a música-tema do primeiro filme de Haikyuu!! FINAL. Com uma batida envolvente e uma melodia cativante, essa trilha sonora promete conquistar os fãs e deixá-los ainda mais ansiosos pela estreia do filme.

Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e saiba mais sobre a música-tema de Haikyuu!! FINAL!

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Bleach e Fairy Tail ganham artes de Dia dos Namorados

• Haikyuu!! FINAL | Música-tema do primeiro filme é lançada

• One Piece: A Série | Koby irá retornar na 2ª temporada?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.