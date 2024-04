Haikyuu!! FINAL | O sucesso do filme impulsiona vendas do mangá

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Haikyuu!! FINAL, o aguardado lançamento do primeiro filme da série, tem impactado positivamente as vendas do mangá. Com uma história envolvente e personagens cativantes, a adaptação cinematográfica tem conquistado tanto os fãs antigos quanto novos adeptos. A combinação de ação, drama e comédia tem sido um sucesso, refletindo-se no aumento do interesse pela obra original. Aproveite para mergulhar nesse universo vibrante e emocionante de Haikyuu!!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Haikyuu!! FINAL | Lançamento do primeiro filme impulsiona vendas do mangá

• Given | Parte 2 da sequência ganha título e previsão de estreia

• NieR:Automata Ver1.1a | Parte 2 ganha novo pôster

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.