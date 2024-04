Haikyuu!! FINAL quebra recordes de bilheteria no Japão

Alto contraste

A+

A-

Haikyuu no Japão Haikyuu no Japão (O Vício - Animes)

A Parte 1 de Haikyuu!! FINAL se tornou a maior bilheteria deste ano no Japão, quebrando recordes e conquistando fãs ao redor do mundo. Com uma história envolvente e personagens cativantes, o anime continua a encantar o público e a se destacar no cenário internacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Parte 1 de Haikyuu!! FINAL se torna maior bilheteria deste ano no Japão

• Mission: Yozakura Family ganha novo trailer

• Dragon Ball Super revela primeiro esboço do Capítulo 103

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.