HAIKYUU!! ganhará novo curta em anime Production I.G. cuida do projeto O post HAIKYUU!! ganhará novo curta em anime apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 02/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 02/03/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curta de HAIKYUU!!

Além de um longa-metragem, a Production I.G. confirmou que está desenvolvendo um novo curta em anime da franquia HAIKYUU!!, intitulado "Where the Monsters Go".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

HAIKYUU!! tem novo filme anunciado

Revelada foto e trabalho de Akira Toriyama antes de se tornar mangaká

Amigo de Akira Toriyama revela como era trabalhar com ele antes da fama