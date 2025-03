Homem-Aranha 4 | Marvel começou a busca pela vilã do filme, diz rumor Atriz procurada deve ter entre 30 e 50 anos O post Homem-Aranha 4 | Marvel começou a busca pela vilã do filme, diz rumor apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h45 ) twitter

Homem-Aranha 4 | Marvel começou a busca pela vilã do filme, diz rumor

Ao que parece, uma vilã será a responsável por atormentar a vida de Peter Parker em Homem-Aranha 4 (2026).

Consulte no nosso parceiro O Vício para saber mais sobre as novidades do filme!

