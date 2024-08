Homenagem emocionante: ator de Deku celebra fim de My Hero Academia Daiki Yamashita exaltou Kohei Horikoshi pela conclusão do mangá, que marcou um momento significativo para os fãs da série O Vício|Do R7 13/08/2024 - 22h55 (Atualizado em 14/08/2024 - 00h08 ) ‌



O ator de voz de Deku parabenizou Kohei Horikoshi pela conclusão do mangá, marcando um momento significativo para os fãs da série. A obra, que conquistou corações ao redor do mundo, chega ao seu desfecho, e a celebração desse marco é um tributo ao impacto que My Hero Academia teve na cultura pop.

