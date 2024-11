Japoneses elegem as melhores aberturas de anime do Outono de 2024 Japoneses elegem as melhores aberturas de anime do Outono de 2024 O Vício|Do R7 10/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dandadan Anime

A temporada de Outono de 2024 já está disponível, contando com uma lista de mais de 60 animes, algo que é incrível. Agora, o site Anime! Anime! fez uma enquete com os fãs japoneses e, abaixo, você pode conferir aquelas que foram consideradas as 10 melhores aberturas de anime da temporada. Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Fãs apontam semelhanças entre Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT

Bleach | Todos os Espada

Dragon Ball Daima | Review do episódio 5