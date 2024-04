JoJo’s Bizarre Adventure | Artes de Hirohiko Araki para light novel cancelada são reveladas

Alto contraste

Já imaginou como seriam as artes de Hirohiko Araki para uma light novel de JoJo's Bizarre Adventure? Agora você pode conferir! Imagens inéditas foram reveladas, mostrando o talento e a criatividade do autor. Essas artes seriam utilizadas em uma light novel que acabou sendo cancelada, mas graças a essa divulgação, os fãs podem ter um gostinho do que poderia ter sido. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício e descubra mais detalhes sobre essas incríveis ilustrações de JoJo's Bizarre Adventure!

