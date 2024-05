O Vício |Do R7

Jujutsu Kaisen: O fenômeno dos mangás em 2024

Jujutsu Kaisen foi o mangá mais vendido no primeiro semestre de 2024, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno entre os fãs de animação japonesa. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a obra conquistou o público e se destacou nas vendas, mostrando sua relevância no cenário atual.

