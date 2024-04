Jujutsu Kaisen quebra recorde e entra para o Guinness World Records Jujutsu Kaisen celebra inclusão do anime no Guinness World Records.Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O...

O Vício| 17/04/2024 - 19h30 (Atualizado em 17/04/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share