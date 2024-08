Junji Ito Surpreende com Nova Recomendação de Mangá O renomado mangaká Junji Ito, conhecido por suas obras de terror, recentemente recomendou um novo mangá que promete cativar os fãs... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h56 ) ‌



O renomado mangaká Junji Ito, conhecido por suas obras de terror, recentemente recomendou um novo mangá que promete cativar os fãs do gênero. A obra, intitulada "The Ghost Doesn’t Show Up", traz uma narrativa intrigante que certamente irá prender a atenção dos leitores.

