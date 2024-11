Kagurabachi agora em português: confira os detalhes Novos capítulos serão adicionados aos domingos O post Kagurabachi é lançado em português no MANGA Plus apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 18h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 18h49 ) twitter

No último domingo (13), o MANGA Plus começou a disponibilizar Kagurabachi com tradução em português.

