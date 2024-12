Kagurabachi e Diários de uma Apotecária são indicados ao Shogakukan Manga Awards Quatro vencedores dentre as doze obras indicadas serão anunciados em 17 de janeiro O post Kagurabachi e Diários de uma Apotecária são... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 12h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comitê do júri da 70ª edição do Shogakukan Manga Awards divulgou a lista de indicados que inclui Kagurabachi e Diários de uma Apotecária (Kusuriya no Hitorigoto).

Não perca a chance de saber mais sobre esses títulos incríveis e a premiação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Medalist | Novo trailer apresenta tema de abertura

Sakamoto Days revela contagem de episódios da 1ª temporada

Naruto | 10 Fatos sobre Hiruzen Sarutobi, o Terceiro Hokage