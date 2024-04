Kagurabachi | Mangá quebra recordes de vendas no Japão Kagurabachi, um mangá que está fazendo sucesso no Japão, acaba de quebrar recordes de vendas. Com uma trama envolvente e personagens...

Kagurabachi, um mangá que está fazendo sucesso no Japão, acaba de quebrar recordes de vendas. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a obra tem conquistado cada vez mais leitores ao redor do mundo.

