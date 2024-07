O Vício |Do R7

Kagurabachi | Novo volume é lançado com grande expectativa no Japão

O novo volume de Kagurabachi foi lançado no Japão, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. Com uma arte incrível e uma história envolvente, o mangá promete conquistar ainda mais leitores ao redor do mundo.

