Kagurabachi revela capa do Volume 6

O perfil oficial do mangá Kagurabachi no X (ex-Twitter) revelou a capa do Volume 6, que será lançado no Japão em 4 de março.

