Kaiju No. 8 | Confira a abertura do anime que está dando o que falar!

Kaiju No. 8, um dos animes mais aguardados do momento, teve sua abertura divulgada recentemente, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir a história completa. Com uma animação de alta qualidade e uma trilha sonora envolvente, a abertura promete conquistar o público logo nos primeiros segundos. A série tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo e a expectativa para o seu lançamento só aumenta.

