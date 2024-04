Kaiju No. 8: Confira a prévia do Episódio 3 Kaiju No. 8 ganha prévia do Episódio 3. O anime continua surpreendendo os fãs com sua trama envolvente e personagens cativantes....

Alto contraste

A+

A-

Kaiju No. 8 ganha prévia do Episódio 3. O anime continua surpreendendo os fãs com sua trama envolvente e personagens cativantes. Neste episódio, podemos esperar por mais ação e reviravoltas que prometem manter a audiência ansiosa pelo que está por vir. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais um emocionante capítulo de Kaiju No. 8!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Kaiju No. 8 ganha prévia do Episódio 3

• Chainsaw Man | Novo capítulo prepara próximo confronto de Denji

• Kagurabachi | Vídeo mostra processo de criação da capa do Volume 2



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.