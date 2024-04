Kaiju No. 8 | Confira o novo pôster do anime

Novo pôster do anime Kaiju No. 8 Novo pôster do anime Kaiju No. 8 (O Vício - Animes)

Kaiju No. 8, um dos animes mais aguardados do momento, acaba de ganhar um novo pôster que está deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia. A imagem revela detalhes incríveis sobre o visual dos personagens e promete uma trama cheia de ação e mistério. A expectativa só aumenta para conferir essa nova produção que promete conquistar o coração do público.

