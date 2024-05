O Vício |Do R7

Kaiju No. 8: Confira o teaser do Episódio 8 Kaiju No. 8 acaba de ganhar um teaser do aguardado Episódio 8, deixando os fãs ansiosos para descobrir o que está por vir nessa...

Alto contraste

A+

A-

Kaiju No. 8 acaba de ganhar um teaser do aguardado Episódio 8, deixando os fãs ansiosos para descobrir o que está por vir nessa emocionante história. O anime tem conquistado cada vez mais espectadores com sua trama envolvente e personagens cativantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Kaiju No. 8 ganha teaser do Episódio 8

• My Hero Academia: You’re Next | Filme revela novos personagens

• NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS | Kurenai é adicionada ao jogo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.