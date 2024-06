O Vício |Do R7

Kaiju No. 8 | Exposição especial da série revela novo pôster A série "Kaiju No. 8" está dando o que falar com a exposição especial que acaba de ganhar um novo pôster. O evento promete surpreender...

A série "Kaiju No. 8" está dando o que falar com a exposição especial que acaba de ganhar um novo pôster. O evento promete surpreender os fãs com muitas novidades e detalhes exclusivos sobre a produção.

