Kaiju No. 8: Missão de Reconhecimento ganha data de estreia nos cinemas brasileiros

A Crunchyroll e a Sony Pictures anunciaram a data de estreia nos cinemas do filme Kaiju No. 8: Missão de Reconhecimento: 10 de abril. O longa trará um resumo da primeira temporada do anime e um episódio original inédito e exclusivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

