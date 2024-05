Kaiju No. 8 | Novo arco do anime é revelado em trailer emocionante Kaiju No. 8, um dos animes mais aguardados do momento, acaba de ganhar um novo trailer emocionante que revela detalhes do próximo...

Kaiju No. 8, um dos animes mais aguardados do momento, acaba de ganhar um novo trailer emocionante que revela detalhes do próximo arco da história. A animação promete surpreender os fãs com reviravoltas e muita ação.

