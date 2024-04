Kaiju No. 8 revela prévia do tema de abertura

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Kaiju No. 8 divulgou uma prévia do tema de abertura, deixando os fãs ansiosos para conferir a música que embalará as aventuras da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Kaiju No. 8 divulga prévia do tema de abertura

• One Piece Day 2024 é anunciado

• One Piece ganha prévia do Episódio 1.098

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.